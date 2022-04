PMA prende três paraguaios por pesca predatória e apreende 170 kg de pescado em MS

Após denúncias de que paraguaios estariam nos corixos no Pantanal brasileiro para pesca predatória, equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental), em Porto Murtinho se mobilizaram e prenderam três paraguaios que pescavam ilegalmente em território brasileiro.

Conforme os policiais, os homens pescavam sempre pela madrugada, e sem se afastar muito do território paraguaio, para facilitar uma possível fuga.

Na noite de ontem (15) e madrugada de hoje (16), os policiais se dividiram e fecharam o cerco nos pontos, onde foi identificado as pescarias ilegais. Na manhã de hoje (16), as equipes prenderam três paraguaios, no local denominado “Corixo Máquina I”, a cerca de 60 km da cidade de Porto Murtinho, pelo rio Paraguai.

Devido a proximidade ao território vizinho, os suspeitos tentaram fugir para o Paraguai em uma embarcação, mas acabaram detidos pelos policiais. A ação integrou a Operação Semana Santa, da PMA de Porto Murtinho .

Ao todo foram apreendidos 170 kg de pescado das espécies pintado, piranha, armal e curimbatá de vários tamanhos, inclusive pintados abaixo da medida mínima para captura, um motor de popa, além dos petrechos ilegais utilizados na captura do pescado, duas tarrafas, uma rede de pesca de 280 metros e uma fisga, que normalmente é utilizada para abate de jacarés.

Com informações da PMA.