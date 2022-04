No Sábado de Aleluia e Páscoa, não faltam opções de entretenimento na Capital

Por Méri Oliveira, Jornal O Estado de MS

De bailão a festival de metal e rock, feriado tem atrações para todos os gostos

Com o feriadão de Semana Santa e Páscoa, muita gente viajou e a cidade está um pouco mais “vazia”, mas nem por isso deixamos de ter opções de entretenimento para quem ficou: tem festival de rock e metal, tem show com pagodeiro famoso, show baile e muito mais. Confira o nosso agendão e encontre algo para se divertir neste fim de semana, que promete muita diversão.

Sábado – 16/04

Expo Índia Com peças de diversas nações à venda, a Expo Índia, realizada na Praça Central do Shopping Campo Grande é uma ótima opção para quem gosta de ter contato com outras culturas. O Shopping Campo Grande fica na Avenida Afonso Pena, 4909, bairro Santa Fé.

Sesc Cultura

A oficina de pintura com ovos surpresa para Páscoa, promovida pelo Sesc Cultura a partir das 15h, será direcionada para crianças a partir de 5 anos de idade, acompanhadas dos pais ou responsável. A participação é gratuita, só é preciso levar o material necessário e apenas um pincel fino para pintar detalhes sobre a casquinha dos ovos. O Sesc Cultura fica na Avenida Afonso Pena, 2270, Centro.

Ritual Rock Festival

A partir das 15h tem o Ritual Rock Festival, no Clube Estoril. O festival traz Jimmy London com sucessos da extinta Matanza. Vocalista Jimmy London reuniu um time com nomes de peso do metal, como Antônio Araújo (Korzus), Felipe Andreolli (Angra) e Amilcar Christófaro (Kisser Clan) e incluíram Campo Grande na turnê nacional. O evento conta ainda com Barganhas Band; Mind Evil; Shadows Legacy; Fernando Morreu e fechando a noite, tem Matanza Ritual. Ingressos a partir de R$ 160 (com meia-entrada social a R$ 80 + 1 k de alimento não perecível). Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Reinauguração Holandês Voador

Holandês Voador Renasce, a festa de inauguração do bar acontece neste sábado, a partir das 18h, com show de Darhew, Beca e a Gaia Arte, Barata Branca, MC Biggs e Crew. Entrada a R$ 10. O Holandês agora fica na Avenida Tiradentes, 1052, Taveirópolis.

Aniversário Brilhante Botequim

Para comemorar o primeiro ano do Brilhante Botequim, neste sábado tem o Pagode do Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, a partir das 20h, na Rua Brilhante, 3505.

Páscoa

O Shopping Campo Grande oferece atividades para entreter os pequenos enquanto os pais fazem compras, com contação de histórias, pinturinhas e oficina de orelha de coelho, no espaço em frente à H. Stern. Nos dias 16 e 17, tem apresentação com a presença do Pedro Pudim, Sozinho e Dino e Panda Pool.

Sesc no Bosque

O Grupo Guavira traz o espetáculo “Cadê a Páscoa que tava aqui?” partir das 15 horas, no Arena Bosque, em uma história divertida com a temática de Páscoa para divertir os pequenos, na Arena Shopping, no Shopping Bosque dos Ipês.

Suepalooza

Criado por Suellen Kemp e amigos após ela sobreviver a um grave acidente em rodovia, o festival é beneficente e todo o dinheiro arrecadado será revertido para o conserto do caminhão de um dos envolvidos no acidente, que necessita do veículo para trabalho. Evento vai contar com shows de Bruno Pironato, Ana Cabral e Old Peaches. A Entrada é R$ 20 e a festa será realizada a partir das 15h, no Sindicato dos Papiloscopistas, na Rua Montevidéo, 86.

Somar Para Dividir

A Brava realiza mais uma edição da feira Somar para Dividir na Praça Aquidauana, com arte, e diversas opções, desde brechós a gastronomia, com entrada gratuita, das 15h às 21h, na Praça Aquidauana, em frente ao Aguena.

Feira Madre Loca

O Coletivo que reúne belíssimos trabalhos de mulheres está de volta com a Feira Madre Loca, com diversos artistas e artesãos expondo e vendendo seus trabalhos no Laricas Cultural, a partir das 17h. Entrada a R$ 20.

Volcano of Adventure

O ‘Volcano of Adventure’ é um espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão. O brinquedo não possui idade mínima, mas crianças até 4 anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Os ingressos são individuais e custam R$40, para 30 minutos. A partir de meia hora, acrescenta-se R$15 a cada 15 minutos. A estrutura está localizada na Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Show Baile

Sábado de Aleluia terá show baile sertanejo com Gilberto e Gilmar e lançamento do grupo Bailão Estilizado, com a participação de Gersão Douglas, promovidos pelo Rancho do Tio Léo. A festa começa às 19h, no Rancho do Tio Léo, que fica na Avenida Alto da Lapa, 81, Jardim Centenário.

Banda Curimba

A banda Curimba realiza show no Laricas Cultural, a partir das 20h, para celebrar a reunião dos membros, que são amigos e trazem um som bastante irreverente, dançante, com visão crua, porém alegre da realidade. Entrada a R$ 20. O Laricas Cultural fica na Rua Antônio Maria Coelho, 1663, Centro.

Bailão de Aleluia

Sábado de Aleluia tem que ter bailão, sim! Por isso, o Bailão de Aleluia será realizado hoje, a partir das 21h, com a presença de Tonho Cordeiro, Grupo Jacarandá, Jeitão Pantaneiro e também, Laço de Ouro, com ingresso a R$ 20. A festa será realizada na Chácara Antártica, na Rua Litorânea, 174, Jardim Antártica.

Euphoria Open Bar

Hoje tem a festa Euphoria Open Bar, no Espaço Casa na Árvore, a partir das 22h, na Avenida da Capital, 100, Vila Rica.

Festa Comportadaz

Neste sábado, a partir das 23:59, tem a festa Comportadaz, na Daza club, na Rua Marechal Rondon, 2181, Centro.

Festa Non Pesadas

Hoje tem a festa Non Pesadas, com DJ Ruan Antônio do RJ, a partir das 23h, com ingressos a partir de R$ 15. Rua Pimenta Bueno, 127, Bairro Amambaí.

Domingo – 17/04

Missa no Bosque

Amanhã tem missa às 11h em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados.

