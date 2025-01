PMA flagra pesca predatória em Terenos durante a Operação Piracema

Na tarde de segunda- feira (06/01), a PMA (Polícia Militar Ambiental) flagrou um homem e uma mulher praticando pesca predatória na região do Pesqueiro Nuara, às margens do Rio Aquidauana, a cerca de 55 km do centro de Terenos. A abordagem aconteceu durante patrulhamento terrestre realizado pela equipe.

Como resultado da ação, foram aplicadas multas que somam R$ 1.400,00 pelos crimes ambientais e infrações administrativas cometidas pelos infratores. Os materiais de pesca utilizados na prática ilegal foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, junto com os autos de infração, para os devidos procedimentos legais.

Desde o início da Operação Piracema na Bacia do Paraguai, a PMA já aplicou R$ 76.519,00 em multas e emitiu 26 autos de infração. Também foram apreendidos 278,78 kg de pescado e mais de 110 equipamentos de pesca, como molinetes, carretilhas e caniços simples. A maioria desses materiais é encontrada em ranchos, tablados e margens de rios, principalmente em áreas urbanas, reforçando a necessidade de fiscalização constante.

A PMA segue intensificando seus esforços para combater a pesca ilegal e garantir a preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade do estado de Mato Grosso do Sul.

