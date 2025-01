Confira: Matrículas para alunos novos nas EMEIs e EJA estão abertas

A Semed ( Secretaria Municipal de Educação), iniciou nesta quarta-feira (8) as matrículas para novos alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Embora o processo de matrícula tenha começado hoje, a designação das unidades escolares será feita a partir de 16 de janeiro, ou seja, os responsáveis só saberão para qual escola o aluno foi designado a partir da próxima quinta-feira.

Os pais ou responsáveis podem realizar a matrícula através do site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/ ou pelo número 0800 615 15 15. Caso haja dificuldades, a Central de Matrículas, localizada na sede da Semed, está disponível para atendimento presencial. O endereço é Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida.

De acordo com a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, a escolha das escolas começa hoje, e o resultado será divulgado no dia 16 de janeiro. Os responsáveis devem consultar o sistema na próxima semana e também receberão um e-mail com a designação.

Atenção aos prazos é essencial para garantir a organização do kit escolar e uniforme, para que os alunos comecem o ano letivo de 2025, no dia 10 de fevereiro, com tudo preparado.

A matrícula para as EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) também permanece aberta durante todo o ano. Em dezembro de 2024, foi publicada a primeira lista de designação com 5.500 vagas, e a segunda lista será divulgada no dia 16 de janeiro. As EMEIs atendem alunos em tempo integral, do grupo 1 ao 3, em etapa não obrigatória.

O ano de 2024 terminou com mais de 112 mil alunos matriculados, e a Semed espera um número semelhante ou maior para o ano letivo de 2025.

A Reme abrange as EMEIs, o Ensino Fundamental do grupo 4 ao 9º ano, além da EJA ( Educação de Jovens e Adultos).

Com Informações da Pref CG

