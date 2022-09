PMA fecha criadouro de galos para rinha e autua infrator em R$ 28,5 mil

A Polícia Militar Ambiental fechou um criadouro de galos para rinha e autuou o infrator em R$ 28,5 mil por maus-tratos, na tarde de ontem (22). A equipe apreendeu 57 galos que eram mantidos em gaiolas de alvenaria e de ferro, algumas extremamente apertadas.

O local onde funcionaria um criadouro de galos fica no bairro Coophavila II. Ele foi denunciado a Policia Militar Ambiental. Uma equipe se deslocou para a localização e pôde confirmar as acusações. Um homem de 55 anos identificou-se como cuidador dos animais. Ele confessou que receberia para alimentar e treinar os galos.

Os Policiais verificaram que no local haviam várias esporas, biqueiras artificiais, tesouras cirúrgicas, gaiolas, seringas e remédios para tratamento dos ferimentos dos galos. Os animais eram mantidos em gaiolas de alvenaria e de ferro, algumas extremamente apertadas, com restrição de movimentos e privação de luz solar. Alguns animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e se apresentavam mutilados, com as esporas cortadas.

O material foi apreendido, além de 57 galos domésticos. O infrator, residente no local, foi conduzido pelos Policiais Militares à delegacia de Polícia Civil na Capital e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. A PMA confeccionou auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 28.500,00 contra o infrator.

Os galos e as gaiolas ficaram sob responsabilidade do autuado como fiel depositário, devido à falta de local adequado para serem levados naquele momento. Assim que se consiga um local para a destinação, todo o material será recolhido. O fiel depositário precisa manter tudo como está, sob pena de prisão e nova autuação administrativa de multa ambiental.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.