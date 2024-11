PMA apreende quase 100 kg de pescado ilegal, carne de caça e armas em Água Clara

Na última segunda-feira, dia 25, durante ação realizada pela Polícia Militar Ambiental em Água Clara, equipe da 3ª Companhia 2º BPMA, atendendo à denúncia, desarticulou um esquema de pesca e caça ilegais na região do alagado da Usina Hidrelétrica São Domingos, no Rio Verde.

No local indicado pela denúncia, os policiais foram recebidos pelos suspeitos, que acompanharam a vistoria na propriedade. Durante a fiscalização, foram encontrados 16 exemplares de Curimba (51 kg), 10 exemplares de Traíra (5 kg), um exemplar de Piau (300 g) e um exemplar de Piracanjuba (2,6 kg), além de 40 exemplares de Mandi (29 kg), armazenados em dois freezers. Também foram localizados 40 kg de carne de caça, que o proprietário do imóvel admitiu ser de três capivaras.

Além do pescado e da carne de caça, foram apreendidos 1.500 metros de redes de pesca de diferentes malhas (16 mm e 8 mm), petrechos proibidos pela legislação ambiental. Na residência, foram localizadas, ainda, cinco armas de fogo, incluindo espingardas modificadas e de calibres variados (calibres 4.5, 5.5 e 36), além de 80 espoletas e 16 cartuchos, sendo alguns intactos e outros deflagrados. O armamento estava escondido em uma geladeira desativada, em meio a roupas no quarto de um dos suspeitos.

Desdobramentos

Face às irregularidades, foram lavrados os documentos administrativos referentes às infrações ambientais por pescar em período proibido, capturar espécies protegidas como a Piracanjuba e utilizar petrechos não permitidos. Foi estipulada a multa de R$ 8.158,00 e posteriormente o termo de doação para destinação legal do pescado.

Em relação à caça ilegal, foi lavrado multa de R$ 20.000,00. A carne de caça será submetida a descarte sanitário após entrega da ocorrência à Delegacia.

Os responsáveis foram autuados em flagrante pelos crimes ambientais e por posse irregular de armas de fogo. Todo o material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

