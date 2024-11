Homem com tornozeleira eletrônica é preso após descumprir medidas protetivas em Sidrolândia

Na manhã de hoje (26), a Delegacia de Sidrolândia prendeu um homem, monitorado por tornozeleira eletrônica, após ele descumprir medidas protetivas de urgência.

A vítima denunciou o homem ao ver ele entrando novamente na residência onde ela mora com seus familiares. Conforme informações, ele teria agredido a mulher e outros membros da família, por isso estava proibido de se aproximar novamente por determinação judicial.

O homem tem ficha criminal, com registros por tráfico de drogas, violência doméstica e outros crimes, além de ser conhecido por comportamento agressivo e uso de substâncias entorpecentes.

