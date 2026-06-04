PMA apreende duas toneladas de maconha em veículo abandonado em Campo Grande

Droga foi encontrada durante patrulhamento na Estrada da Gameleira; veículo havia sido furtado em Minas Gerais e circulava com placas adulteradas

A Operação Semana do Meio Ambiente, deflagrada pela PMA (Polícia Militar Ambiental), resultou na apreensão de duas toneladas de maconha durante a vistoria de um veículo abandonado na noite desta quarta-feira (3), em Campo Grande.

A ação ocorre em pontos estratégicos de toda a área de cobertura do 1º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental), Bacia do Rio Paraguai, abrangendo rodovias, estradas vicinais e rios de Mato Grosso do Sul.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe passava pela Estrada da Gameleira quando avistou um veículo abandonado. Ao realizar a vistoria, os policiais encontraram mais de 2 mil tabletes de maconha, totalizando aproximadamente duas toneladas da droga.

Após consulta aos sistemas de segurança, os militares constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Iturama, em Minas Gerais, e circulava com placas adulteradas.

Nenhum suspeito foi localizado durante a ocorrência. O veículo e o entorpecente foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

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