PM prende homens furtando fiação de energia na Capital

Na madrugada deste domingo (4), três homens foram detidos pela polícia após uma denúncia anônima sobre um veículo Gol em atitude suspeita na rua Aclimação esquina com a rua Casa verde na Capital. Suspeita de furto de fios.

Em rondas pela região, foi abordado 03 homens em um veículo de placa HRD-7442 com reboque sem placa, durante vistoria no veículo, foi constatado que no reboque e em torno do veículo estava com grande quantidade de fios que haviam acabado de serem furtados dos postes de energia da região, com o autor também, foi encontrado uma faca que o mesmo alegou estar utilizando para o corte dos fios. O outro alegou estar dando apoio no embarque do material e o terceiro sendo o proprietário do veículo.

Após verificação da ficha criminal um deles possuía extensa ficha criminal, porém, no momento da checagem não havia nenhum impedimento em desfavor do mesmo, os outros dois não foi encontrado queixa no sistema.

Durante a abordagem policial aos indivíduos, ambos em visível estado de embriaguez d possível uso de entorpecentes, relataram que o material seria entregue em um depósito de reciclagens no bairro Dom Antônio Barbosa.

Os autores e materiais furtados foram encaminhados a CEPOL

