Polícia Militar apreende mais de 700 kg de maconha no Interior

A PM (Polícia Militar) prendeu um casal transportando mais de 700 kg de maconha, nesta quinta-feira (23), por volta das 13h40, na BR-060, em Aquidauana. Os suspeitos confessaram que seriam os “batedores” dos entorpecentes com o destino para Sidrolândia.

Segundo a PM, os suspeitos em um Fiat Strada, frearam bruscamente quando visualizaram a fiscalização para chamar a atenção dos policiais e o outro veículo Pálio, que estava carregado empreendeu fuga. O motorista abandonou o carro e conseguiu fugir. Já o casal que estava na Strada foram abordados e questionados sobre a situação, no qual confessaram estarem envolvidos na situação.

O casal e o fugitivo vinham de Ponta Porã com destino para Sidrolândia, e receberiam R$ 4 mil reais. O casal alegou desconhecer o dono dos entorpecentes. Diante dos fatos, o homem de 25 anos e a mulher receberam voz de prisão, encaminhados e apresentados juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

(Informações foram divulgadas nesta sexta-feira (24), no site da PM)