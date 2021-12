Na 8ª edição, Natal de Rua atende população carente nesta sexta e sábado

Com oito edições seguidas em Campo Grande, o programa Natal de Rua irá ampliar as atividades neste fim de ano. Além do tradicional almoço de Natal no dia 25, aos moradores de rua e pessoas abrigadas, a equipe vai distribuir marmitas na véspera. A organização espera atender cerca de 450 pessoas nos dois dias.

Cerca de 100 voluntários estão mobilizados desde outubro deste ano, arrecadando doações de alimentos e roupas para montagem de kits a moradores de rua e para pessoas em situação de vulnerabilidade. Organizado em Mato Grosso do Sul pelo grupo espírita Caravana Fraterna, a ação é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em colaborar.

Serão entregues marmitas, kits de doces e de higiene, doações de roupas. No Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua – Cetremi e na Associação de Apoio à População de Rua São Francisco os voluntários irão realizar ainda palestra sobre Jesus e o Natal e distribuição de livros, além das demais doações.

Segundo o coordenador do Natal de Rua em Campo Grande, Vitor Rojas, a pandemia exigiu adaptações para segurança de todos, mas o sentido do natal continua inalterado. “Entendemos que o verdadeiro sentido do Natal está no exemplo de Jesus de amor ao próximo. Com nossa pequena ação, o grupo pretende levar um pouco de luz e carinho àqueles que, muitas vezes, são invisibilizados em nossa sociedade. É nossa forma de reviver Jesus no Natal”.

A equipe ainda está recebendo doações. Quem tiver interesse em colaborar pode entrar em contato pelo telefone: 67 9906-4455, com Alessandra.

Natal de Rua

O Natal de Rua é um programa de assistência social voluntária vinculada à Concafras (Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita) e é realizado em várias cidades do Brasil. O congresso, que já capacitou mais de 130 mil pessoas em 66 anos de realização será realizado em 2022 de forma totalmente on-line.