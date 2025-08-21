PM apreende 300 kg de folha de coca em ônibus interestadual em Bataguassu

A Polícia Militar (PM) apreendeu na terça-feira (20) 300 kg de folha de coca em um ônibus interestadual que passava pelo Posto Fiscal XV de Novembro, em Bataguassu, a 313 km de Campo Grande. O material estava distribuído em 11 malas e sacos.

A ação foi realizada durante uma operação conjunta com apoio da PMA (Polícia Militar Ambiental) e da fiscalização tributária estadual. O ônibus saiu de Corumbá, cidade na fronteira com a Bolívia, e tinha como destino São Paulo (SP).

Os fiscais suspeitaram do veículo por causa das placas de Junqueirópolis e decidiram fazer a abordagem. Durante a revista no bagageiro, foram encontrados duas malas e nove sacos contendo as folhas de coca. Nenhuma das bagagens tinha etiquetas ou nomes de responsáveis, e até o momento ninguém foi identificado como dono da carga.

O material apreendido foi pesado e totalizou 300 kg, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu para registro e investigação.

Segundo informações do portal Cenário MS, os motoristas do ônibus foram questionados durante a operação. Eles confirmaram que o veículo fazia a rota Corumbá – São Paulo, foram autuados como testemunhas e liberados.

A operação reforça o combate ao tráfico de drogas e descaminho na região de fronteira e em rotas interestaduais no Mato Grosso do Sul.

