Pitbull é morto a pauladas após atacar mulher no Jardim Pênfigo; tutora não estava no momento

Na noite da última sexta-feira (14), um cachorro da raça Pitbull foi morto com paulada após pular o muro de uma residência e atacar uma mulher, de 23 anos, e o cachorro do casal no Jardim Pênfigo.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador, para proteger sua esposa e o pet, desferiu golpes com um pedaço de madeira, contra o animal devido à sua agressividade. O homem relatou ainda que o mesmo cachorro já havia atacado uma pessoa na rua e mordido o cão de outro morador.

A tutora do Pitbull foi informada sobre o ocorrido por telefone, pois não estava em casa no momento do ataque. Após o incidente, o cachorro foi levado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), onde foi recebido por uma agente de saúde pública. O estado da vítima não foi divulgado.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.