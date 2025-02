Mega-Sena sorteia R$60 milhões neste sábado (15); últimas apostas até às 19h

O concurso 2.829 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 60 milhões, será realizado neste sábado (15), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de hoje, em qualquer casa lotérica credenciada ou através dos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal das Loterias Caixa no YouTube.

Com informações da Agência Brasil