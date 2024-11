Picolezeiro esfaqueia cachorro no meio da rua e é preso na Capital

Um homem, de 64 anos, foi preso no fim da manhã de hoje (15), após esfaquear um cachorro de porte pequeno no meio da rua. O crime aconteceu na Rua Kama Nakazato, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da região foi acionada para atender o caso e quando chegou na rua indicada a dona do cachorro contou que o autor estava usando chapéu de palha, camisa preta e andava com um carrinho de picolé, já que era vendedor.

Durante buscas na região, os militares encontraram o suspeito chegando em casa. Após identificado, o homem foi encaminhado para delegacia onde o caso foi registrado como maus tratos contra animais,.

O cachorrinho foi levado pelos militares para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) onde passa por atendimento. Até o momento ainda não se sabe sobre a motivação do ato do picolezeiro.

