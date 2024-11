Mulher surta e sobe no telhado da UPA Moreninha III

Uma jovem, de 19 anos, surtou e ameaçou se jogar do teto do posto de saúde da Vila Moreninha III, em Campo Grande, no fim da manhã de hoje (15).

Segundo informações divulgadas, a mulher tem problemas psiquiátricos e sofre de depressão profunda. Em surto, ela subiu no telhado e ameaçou se jogar de lá.

As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e convenceram a mulher a descer do local.

Ela foi encaminhada para um CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) da Capital, onde receberá atendimento médico especializado.

