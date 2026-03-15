Picape fica destruída após colidir em carreta na MS-382; motorista sai ileso

Um grave acidente de trânsito foi registrado na MS-382, nas proximidades da ponte do Ariranha, no município de Jardim, na noite deste sábado (15). Apesar da picape ter ficado totalmente destruída, o motorista saiu ileso.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma caminhonete Fiat Toro conduzida por um motorista que saia de Campo Grande e seguia viagem com destino a Bonito. Em determinado momento do trajeto, o condutor acabou atingindo a traseira da carreta que estava parada na via.

Após o impacto, a caminhonete saiu da pista e parou fora da rodovia. Apesar da gravidade do impacto e dos danos materiais no veículo, o motorista não sofreu ferimentos. Não houve registro de vítimas no acidente.

Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e orientar o tráfego no local, que fica em um trecho bastante utilizado por motoristas que seguem em direção à região turística de Bonito. As circunstâncias da parada da carreta na pista não foram detalhadas.