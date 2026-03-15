Em 2026, seis academias foram fechadas por irregularidades em Campo Grande

Na última quarta-feira (11), uma academia de musculação foi interditada na Rua Rui Barbosa, no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande. Ela não é a primeira, pelo contrário: já são cerca de seis academias fechadas por irregularidades em 2026 na Capital, segundo o CREF/MS (Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul).

Nesta semana, no mesmo dia, duas academias foram fechadas pelo mesmo problema. Além do estabelecimento na Rui Barbosa, uma unidade de rede nacional, localizada na Avenida Mato Grosso, teve as portas fechadas pelo Conselho.

Joni Guimarães, presidente do CREF/MS afirma que o órgão atua também na fiscalização das atividades e dos estabelecimentos relacionados à prática de exercícios físicos, além de receber reclamações, denúncias e cobranças da população.

Ele explica também que, em qualquer academia, é obrigatório que tenha em algum lugar físico da empresa, um documento à mostra com o CRPJ (Certificado de Registro de Pessoa Jurídica). “Assim como a Prefeitura exige o alvará de funcionamento, o CREF exige que a academia faça o registro no Conselho para que siga as regras estabelecidas”.

O número de academias fechadas não é algo a se comemorar, segundo o presidente. “Não foi falta de orientação e nem aviso, o CREF fiscalizou e deixou documento informando o prazo de regularização, as academias não fizeram […]. Nós costumamos fazer isso em último caso, porque não é motivo de orgulho para ninguém fechar uma academia”.

Em nota, a academia da Rui Barbosa informou que continuará fechada até realizar todos os ajustes e regularizações solicitados pelos órgãos competentes e que “para que ninguém seja prejudicado, todos os dias em que a unidade permanecer fechada, serão adicionados ao período de seu plano”.

Maria Gabriela Arcanjo