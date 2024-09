Operação Jumper: quatro pessoas são conduzidas à delegacia por furto de energia elétrica e estelionato

A operação teve inicio após denúncias de diligências subsidiadas com dados da Energisa, no qual foram verificados discordâncias de informações sobre o consumo de energia em alguns locais

Na manhã de hoje (17), a Polícia Civil, representada pela DP de Bodoquena com apoio da Delegacia de Miranda, Perícia de Aquidauana e da Energisa, deflagrou a operação ‘Jumper’, que teve como objetivo combater furtos de energia elétrica e fraudes nos padrões, em imóveis da cidade.

Duas equipes policiais, uma equipe da perícia técnica e 12 equipes da concessionária, também participaram da ação realizando mapeamento e vistorias em 24 imóveis na cidade.

A operação teve inicio após denúncias de diligências subsidiadas com dados da Energisa, no qual foram verificados discordâncias de informações sobre o consumo de energia em alguns locais.

Durante as investigações quatro pessoas suspeitas de participarem do crime foram encaminhadas à Delegacia de Bodoquena, sendo uma autuada em flagrante, por furto de energia elétrica e estelionato.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.