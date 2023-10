PF prende estrangeiros por falsidade ideológica

Por falsidade ideológica e recebimento de moeda falsa a Polícia Federal prendeu três homens em flagrante. Um dos homens foi preso em em Três Lagoas por moeda falsa ao receber encomenda postal contendo cédulas de R$50,00, R$100,00 e R$200,00 falsas.

Um dos homens foi preso quando a polícia constatou que um dos documentos apresentados por ele, que é estrangeiro e intencionava sua naturalização, era ideologicamente falso. Outros dois estrangeiros foram presos, também em Três Lagoas, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

Os policiais federais realizaram sua prisão e, após rápido processo investigativo, localizaram e também prenderam o indivíduo responsável pela falsa declaração utilizada no processo.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas/MS e autuados em flagrante: um pela prática do crime de uso de documento falso e o outro pela prática do crime de falsidade ideológica. Por acreditar que existem mais envolvidos as investigações continuarão para identificação dos demais integrantes do que ode se dser uma rede de crimes.

