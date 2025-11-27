PF prende alvo de esquema que transportava cocaína em tanques de combustível em MS

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (27), em Campo Grande, um dos principais investigados de um esquema de tráfico de drogas que utilizava tanques de combustível para transportar cocaína a partir da fronteira. O nome do suspeito não foi divulgado.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Didática Magna, iniciada após a apreensão de 21,3 quilos de cocaína escondidos em um compartimento oculto no tanque de um carro de passeio. A partir desse flagrante, a PF identificou um esquema estruturado que empregava contratantes, intermediários e pessoas interpostas para movimentar tanto a droga quanto o dinheiro gerado pelo tráfico, numa tentativa de ocultar os líderes da quadrilha.

Com o avanço da investigação, os agentes conseguiram identificar os responsáveis por organizar as viagens e articular o transporte dos entorpecentes para o interior do país.

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal também cumpriu três mandados de busca e apreensão em Campo Grande (MS), Artur Nogueira (SP) e Umuarama (PR). O mandado de prisão preventiva foi executado na capital sul-mato-grossense, reforçando a atuação do estado como importante rota logística do crime organizado que age na fronteira.

A PF segue investigando o alcance financeiro do grupo e busca identificar outros possíveis envolvidos no esquema.