Operação flagra “gatos” e prende nove por furto de energia em Campo Grande

Uma ação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira resultou na prisão em flagrante de nove moradores da Vila Nhanhá e do bairro Guanandi, em Campo Grande, por furto de energia elétrica. A operação, batizada de Força e Ordem, mobilizou equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e técnicos da Energisa, que visitaram nove endereços suspeitos de irregularidades.

Durante a fiscalização, foram encontrados diversos “gatos” ligados diretamente à rede de distribuição. Em um dos pontos vistoriados, situado em um beco estreito, os agentes enfrentaram dificuldade para identificar qual imóvel estava sendo abastecido pela fiação clandestina. Os envolvidos foram encaminhados em um camburão para a delegacia, onde vão responder por furto qualificado, crime que prevê pena de dois a oito anos de prisão.

A Energisa destacou que as ligações clandestinas representam grave risco à segurança, podendo causar descargas elétricas fatais, incêndios e ainda prejudicar o fornecimento regular de energia para toda a região. Nos locais onde as fraudes foram confirmadas, a concessionária removeu as instalações ilegais e interrompeu o fornecimento.