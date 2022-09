PF incinera mais de 15 toneladas de maconha na fronteira

Equipes da Polícia Federal (PF) realizou na tarde de ontem (9), a incineração de 15 toneladas de entorpecentes, na cidade de Ponta Porã, a 228 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, as apreensões foram realizadas nos meses julho, agosto e setembro.

Somente neste ano, a Polícia Federal na fronteira já incinerou mais de 56 toneladas de drogas. Esse número representa cerca de 70% das apreensões realizadas pela Polícia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Federal com o enfrentamento ao crime e com a segurança da sociedade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.