Com passagens pelo E.C Comercial, Dourados Atlético Clube e União ABC, Robson Mattos é o novo técnico do Costa Rica para a Copa Verde 2022. A informação foi confirmada pelo próprio técnico, em entrevista a Rádio Futebol na Canela na última semana.

Duranta a entrevista, o técnico relatou que o acordo fechado com o CREC, valerá apenas para a competição regional. Essa será a primeira passagem de Robson pela Cobra do Norte. O último trabalho de Mattos, foi na gestão do Náutico, time recém formado com sede em Campo Grande.

De acordo com informações do Arquibancada Verde, Robson inicou a sua carreira como preparador físico no União/ABC, onde teve a sua primeira oportunidade como treinador.

O maior destaque do recém-técnico do Costa Rica foi em 2020, quando foi semifinalista do campeonato estadual com o E.C Comercial. No mesmo ano, Mattos comandou o Dourados, no título do estadual Série B e também na primeira fase do Estadual em 2021. Neste mesmo ano, foi rebaixado com o União/ ABC.

O time do Costa Rica enfrenta o Cuiabá (MT) na primeira fase da Copa Verde. O confronto será em jogo único nos dias 28 ou 29 de outubro, na Capital mato-grossense.

