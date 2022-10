PF frustra planejamento de roubo na Capital

A Operação deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira (4) terminou em um homem preso com armas e munições em Campo Grande. A ação faz parte de investigações preventivas para evitar crimes de roubo e ainda apreender diversas armas ilegais.

Os policiais chegaram até o suspeito por meio de denúncias anônimas. Foram realizadas investigações e diligências que culminaram na prisão de um indivíduo portador de autorização CAC (colecionador, atirador e caçador) e na apreensão de três pistolas 9mm, quatro fuzis, munições, coletes balísticos.

Além disso, foram encontradas identificações falsas da Polícia Civil, entre outros materiais que poderiam ser usados para a prática de roubo e assaltos.

De acordo com a Polícia Federal, a suspeita era que um grupo estaria planejando assaltos em Mato Grosso do Sul.

As investigações seguem em andamento para identificar outros indivíduos envolvidos na ação criminosa.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.