Campão Cultural tem programação exclusiva para o universo geek

A segunda edição do Campão Cultural está cheia de novidades neste ano. Além dos shows de artistas nacionais e novas oficinas, o evento terá uma programação exclusiva voltada para o público geek.

No dia 11 de outubro, das 14 às 19h30, o Campão Geek irá oferecer para os fãs do universo nerd, campeonatos de esportes eletrônicos; produção de quadrinhos ao vivo, ministrados por Anderson Barbosa, Fabio Quill, Jaqueline Cabral e Wanick Correa; campeonato de Just Dance; apresentações de K-pop dance e Concurso de Cosplay, tendo Laisa Okami, Fernando Michels e Patrícia Aguena como jurados.

“A preocupação de englobar a Cultura Geek no festival Campão Cultural surgiu como preocupação do setor de Literatura, na gerencia de Patrimônio Histórico e Cultural. Pensando na necessidade de englobar essa cultura, que além de ser forte no nosso Estado, com diversos eventos, é um braço da Economia Criativa. Assim, a nossa preocupação é democratizar o acesso a Cultura Geek como uma política pública a ser implementada dentro da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul”, explica Melly Sena, gestora da FCMS.

Em relação aos esportes eletrônicos, Weverton Ramires, presidente da Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, afirma que essa modalidade, que surgiu há algumas décadas, dominou o mercado de games, além de atrair pessoas pelo mundo inteiro. “Os e-sports são aquelas competições em que os atletas participam, elas são disputadas, têm audiência, premiação e, principalmente, tem o evento presencial: os adeptos, aqueles que gostam, para assistir às competições. Em Mato Grosso do Sul temos muitos adeptos, a nossa Federação tem pouco mais de um ano, tem mais de 350 filiados, mais de 2.890 atletas já passaram em alguma competição que nós realizamos”, complementa.

A inscrições para todas as competições são gratuitas. O Campeonato de E-Sports conta com mais de 600 reais em prêmios, que serão divididos entre os três primeiros colocados.

Para o concurso de Cosplay, é necessário que a pessoa interessada em participar tenha no mínimo 15 anos e que o cosplay seja de algum personagem original de qualquer tipo de mídia impressa ou visual (como animes, mangás, HQs, filmes, animações ocidentais, videogames, seriados orientais e ocidentais e live-actions). Eles também precisam ser executados na forma original, ou seja: versões alternativas e genberbender não são consideradas válidas.

Além disso, não serão aceitos personagens originados de fanzines, arte e fóruns, e a participação e representação de personagens de caráter erótico e de hentai estão vetadas.

Os três primeiros colocados na competição de cosplay também serão premiados em dinheiro e com medalhas. O primeiro receberá 500 reais, o segundo já ganha 350 reais e o terceiro, 200 reais.

As inscrições para os Campeonatos de Esportes Eletrônicos e de Just Dance e do Concurso de Cosplay podem ser realizados pelo formulário disponibilizado pela organização do evento. O regulamento também já está disponível para quem tiver interesse.

Se você quiser acompanhar as atualizações, tanto do Campão Cultural como o Geek, basta seguir as contas oficias no Instagram, @campaogeek e @festivalcampaocultural. O e-mail [email protected] também está disponível para o público.

SERVIÇO: Confira toda a programação da primeira edição do Campão Geek, realizado dia 11 de outubro, das 14h até as 19:30, na Biblioteca Isaías Paim – Av. Fernando Correa da Costa, 559, Centro.

