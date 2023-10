Operação da PF e Senad mira membros de quadrilha de Jarvis Pavão na fronteira

Na manhã de hoje (10), agentes da Secretária Nacional Antidrogas (Senad), juntamente com a Polícia Federal e o Ministério Público brasileiro, cumprem mais de 30 mandados de busca e apreensão, em Pedro Juan Caballero, município paraguaio que dívida com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, a operação foi denominada como “Pavo Real”, com objetivo de monitorar passos do narcotraficante Jarvis Chimenes Pavón, que atualmente cumpre prisão no Brasil.

Nesta primeira fase de operação, foram 32 pessoas alvos e pelo menos 11 empresas, que estão supostamente ligadas à organização criminosa de Pavón e que estão na mira das policiais brasileiras e paraguaias, segundo o site Porã News, que acompanha o caso.

Em nota, a Senad relatu que serão colocados à disposição do estado paraguaio bem imóveis avaliados em R$ 150 milhões de dólares.

