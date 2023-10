Estimule atividades recreativas e incentive o movimento e descanso ativo dos pequenos

As férias são interpretadas como momento ideal para as crianças se divertirem e descansarem, entretanto, essa deve ser a oportunidade ideal para que se mantenham ativas. É neste período que se deve explorar os benefícios da atividade física e dos exercícios voltados para os pequenos.

Esse grupo especial necessita de cuidados quanto à escolha das atividades. Tais seleções tendem a contribuir diretamente para mantê-las ativas durante as férias. Além disso, é fundamental ressaltar a relevância do descanso ativo, alternando atividade e repouso, para promover um equilíbrio saudável.

A atividade física regular é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças, ajuda a melhorar a força muscular, a saúde óssea e a coordenação motora. Contribui, também, para a manutenção de um peso saudável e reduz o risco de doenças crônicas, segundo os dados da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Segundo o professor de Educação Física da Estácio e mestre em Educação Física, Marcelo Carneiro, a atividade traz inúmeros benefícios para as crianças. “Ela contribui para o desenvolvimento físico e motor, fortalecendo ossos e músculos, além de aprimorar habilidades motoras”, cita.

Além disso, a prática regular de atividade física ajuda a manter as crianças saudáveis, prevenindo o excesso de peso e reduzindo o risco de doenças crônicas. “O exercício físico também promove a socialização, o desenvolvimento de habilidades sociais, como cooperação e trabalho em equipe, e melhora o desempenho acadêmico”, acrescenta o professor.

Diferentes atividades físicas

Durante esse período de férias, Marcelo orienta que é importante oferecer uma variedade de opções para as crianças experimentarem diferentes atividades físicas. “Isso pode incluir natação, dança, ciclismo, jogos ao ar livre, caminhadas ou esportes em equipe, depende muito da rotina. Ao planejar atividades em família, como caminhadas, jogos de tabuleiro ou sessões de ioga, fortalecemos os laços familiares e incentivamos a participação de todos”, destaca o professor.

É essencial aproveitar os recursos locais, como parques, trilhas para caminhada e playgrounds próximos. “Estabelecer um cronograma específico para as atividades físicas ajuda as crianças a se adaptarem e a encararem o exercício como parte integrante de suas vidas”, orienta.

Marcelo conta que o segredo é estabelecer metas realistas. “Ajude as crianças a definir metas alcançáveis, adaptadas à idade e ao nível de condicionamento físico delas. Torne as atividades físicas divertidas, utilizando brincadeiras, música ou desafios lúdicos”, sugere. “Incentivar a autodisciplina é importante, ensinando as crianças a assumir a responsabilidade por sua própria atividade física”, acrescenta. Também é essencial destacar os benefícios a longo prazo da atividade física para a saúde e o bem-estar das crianças.

É importante manter o equilíbrio do tempo de atividade física com momentos de repouso adequado. “Descansar também é importante, para permitir que o corpo se recupere e se desenvolva de forma saudável. Incentive atividades mais relaxantes, como ioga, meditação ou leitura, como complemento às atividades físicas mais intensas”, orienta o professor. Isso ajuda as crianças a entenderem que o descanso ativo é essencial para o equilíbrio do corpo e da mente.

Durante as férias, é possível manter as crianças ativas e envolvidas em atividades físicas divertidas. “Ao promover essas práticas, os pais e responsáveis ajudam a construir uma base sólida de hábitos saudáveis, que podem perdurar por toda a vida. Lembre-se de incentivar a participação da família, oferecer opções variadas e valorizar tanto a atividade física quanto o descanso ativo para um estilo de vida equilibrado e saudável”, finaliza o professor Marcelo.

Por Bruna Marques

