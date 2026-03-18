PF e RFB reprimem organização criminosa que recrutava agentes públicos

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (18), a Operação Iscariotes, com o objetivo de reprimir uma organização criminosa que recrutava agentes de segurança pública para a prática de contrabando, de descaminho, de lavagem de capitais e outros crimes.
A operação decorre de investigação de longo curso, que revelou a atuação de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de eletrônicos de alto valor agregado, desacompanhados de documentação fiscal e sem a devida regularização perante os órgãos de controle aduaneiro. Após o ingresso irregular no país, os produtos eram distribuídos em Campo Grande e em outros estados, especialmente em Minas Gerais.
Os crimes investigados são contrabando, descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.
A organização criminosa contava ainda com a participação de agentes vinculados a órgãos de segurança pública (aposentados e da ativa), com aparente utilização da função pública para favorecer a atuação do grupo. No curso da investigação, foram realizados diversos flagrantes.
Após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público Federal, a Justiça Federal expediu as seguintes medidas cautelares:
a)31 mandados de busca e apreensão;
b)4 mandados de prisão preventiva;
c)1 mandado de monitoração eletrônica;
d)2 afastamentos de funções públicas;
e)6 Suspensões de porte/posse de arma de fogo;
f)Indisponibilidade de bens de 12 Pessoas Físicas e Jurídicas (40 milhões de reais), incluindo:
i.Sequestro de ao menos 10 imóveis;
ii.Sequestro e apreensão de, ao menos, 12 veículos;
iii.Suspensão das atividades de 6 pessoas jurídicas.
Ao todo, foram cumpridas cerca de 90 ordens judiciais, com a mobilização de mais de 200 policiais nas cidades de Campo Grande/MS, de Dourados/MS, de Belo Horizonte/MG, de Vespasiano/MG e de Montes Claros/MG.
A operação contou, ainda, com o apoio das corregedorias da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul.
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