PF e RFB reprimem organização criminosa que recrutava agentes públicos

Grupo cooptava agentes públicos, praticava contrabando e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta-feira (18), a Operação Iscariotes, com o objetivo de reprimir uma organização criminosa que recrutava agentes de segurança pública para a prática de contrabando, de descaminho, de lavagem de capitais e outros crimes.

A operação decorre de investigação de longo curso, que revelou a atuação de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de eletrônicos de alto valor agregado, desacompanhados de documentação fiscal e sem a devida regularização perante os órgãos de controle aduaneiro. Após o ingresso irregular no país, os produtos eram distribuídos em Campo Grande e em outros estados, especialmente em Minas Gerais.

Os crimes investigados são contrabando, descaminho, lavagem de capitais, corrupção passiva, violação de sigilo e outros ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

A organização criminosa contava ainda com a participação de agentes vinculados a órgãos de segurança pública (aposentados e da ativa), com aparente utilização da função pública para favorecer a atuação do grupo. No curso da investigação, foram realizados diversos flagrantes.

Após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público Federal, a Justiça Federal expediu as seguintes medidas cautelares:

a)31 mandados de busca e apreensão;

b)4 mandados de prisão preventiva;

c)1 mandado de monitoração eletrônica;

d)2 afastamentos de funções públicas;

e)6 Suspensões de porte/posse de arma de fogo;

f)Indisponibilidade de bens de 12 Pessoas Físicas e Jurídicas (40 milhões de reais), incluindo:

i.Sequestro de ao menos 10 imóveis;

ii.Sequestro e apreensão de, ao menos, 12 veículos;

iii.Suspensão das atividades de 6 pessoas jurídicas.

Ao todo, foram cumpridas cerca de 90 ordens judiciais, com a mobilização de mais de 200 policiais nas cidades de Campo Grande/MS, de Dourados/MS, de Belo Horizonte/MG, de Vespasiano/MG e de Montes Claros/MG.

A operação contou, ainda, com o apoio das corregedorias da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul.

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