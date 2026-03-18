Coordenador do GT garante evento pacífico e organizado após lições aprendidas na COP 30

Com expectativa de atingir um público de aproximadamente 2 mil pessoas, a COP 15 (15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres), que será realizada em Campo Grande, entre os dias 23 e 29 de março, contará com esquema especial de segurança, tanto da Blue Zone – espaço destinado às negociações e debates entre as autoridades, que funcionará no Expo Bosque – quanto no trajeto que será feito pelas comitivas até o local do evento.

Ao jornal O Estado, o coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança da COP 15, Luiz Alexandre Gomes da Silva, explica que as medidas de segurança estão sendo pensadas desde 2025 e envolvem todas as agências e forças de segurança do Estado e do Município, com apoio direto de órgãos federais. A vinda do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, e de diversas outras autoridades nacionais e internacionais também contam com esquema especial de segurança.

“Quando recebemos uma determinação para planejar o esquema de segurança, a Sejusp publicou uma resolução formando o GT [Grupo de Trabalho], em que estão integrados todos os órgãos de segurança pública do Estado, juntamente com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Metropolitana e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Junto com outras áreas de interesse, elaboraram o Plano Integrado de Segurança, que foi apresentado e debatido no âmbito da Presidência da República”, detalhou.

A estimativa é de que a Capital receba delegações de até 150 países para os dias de convenção, o que também exigirá reordenamento do trânsito, especialmente nas proximidades do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Jardim Novos Estados. O coordenador do GT destaca que possíveis interdições e desvios serão feitos de forma pontual e, quando necessárias, serão previamente informadas para a população, a fim de que o evento não interfira de forma pesada na rotina dos moradores de Campo Grande.

“As intervenções do trânsito estarão mais próximas da área do evento, mas serão pontuais e não haverá uma grande alteração do cenário usual do trânsito”, afirmou.

Além da segurança para o traslado dos participantes até a Blue Zone e para a chegada da comitiva do Governo Federal, o esquema também leva em consideração a segurança dentro do próprio evento, com equipe especializada, que deve monitorar o local e controlar a entrada e acesso ao espaço. O coordenador ressalta que apenas pessoas credenciadas poderão adentrar o local.

Para evitar transtornos ou riscos maiores, o espaço aéreo ao entorno do Shopping Bosque dos Ipês também será controlado, tanto para sobrevoo de aeronaves comuns quanto de drones.

Já em relação a possíveis protestos ou invasões da Blue Zone como aconteceu durante a COP 30, em Belém, quando ativistas e povos originários ocuparam o espaço dedicado às autoridades, o coordenador disse que o evento em Campo Grande tem baixo risco para que isso aconteça, mas, caso venha a ter episódio semelhante, todas as forças de segurança estão preparadas.

“Nós temos um nível de segurança excelente, baixo risco para esse evento, mas todas as medidas necessárias para garantir um evento seguro, pacífico e organizado estão sendo tomadas por todos os órgãos de segurança pública das esferas Federal, Estadual e Municipal”, explicou.

Ao todo, serão três níveis de coordenação de segurança e controle do evento para garantir a tranquilidade dos participantes dentro e fora da área do evento. A primeira coordenação será dentro da Blue Zone, chefiada pela ONU, em que terá espaço um representante da segurança brasileiro e outras agências. Ainda na Blue Zone também estará a coordenação de segurança da região ao entorno do evento. Além disso, será instalado um gabinete de ação integrada, um centro integrado de comando e controle aqui do Estado, da SEJUSP, com a presença de todos os órgãos de segurança pública.

Polícia Militar terá batalhão turístico exclusivo

Dentro desse planejamento, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul terá papel estratégico. O Coronel QOPM Wellington Klimpel do Nascimento, Diretor da Diretoria de Operações da PMMS, explicou em entrevista exclusiva ao jornal O Estado que a corporação vem se preparando desde julho do ano passado para garantir a segurança e o acolhimento dos visitantes.

Segundo ele, foi criado um curso de policiamento turístico, concluído por 23 policiais militares, com foco não apenas na prevenção e combate ao crime, mas também na prestação de informações a turistas. “Será criado um batalhão temporário, com cerca de 100 policiais, dedicado exclusivamente ao policiamento turístico durante o evento. Atuaremos na Blue Zone, no setor hoteleiro, no aeroporto e em pontos turísticos da Capital, com viaturas e patrulhamento 24 horas. Além disso, o atendimento via 190 contará com profissionais capacitados em inglês, espanhol e italiano para auxiliar turistas estrangeiros”, destacou.

O Coronel ressaltou que o policiamento ordinário da cidade não será afetado, já que os agentes designados para a COP 15 atuarão em escala diferenciada. Ele explicou que haverá pontos-base em locais estratégicos, onde os policiais estarão disponíveis para orientar visitantes. “Muitas vezes o turista procura primeiro quem está fardado. Por isso, nossos policiais receberam informações específicas para auxiliar em dúvidas sobre deslocamentos e pontos turísticos”, disse.

Em relação a possíveis delitos, Klimpel afirmou que os casos mais comuns em grandes eventos internacionais costumam ser furtos de celulares ou documentos. “Estamos preparados para atuar preventivamente e dar suporte imediato em qualquer ocorrência. O objetivo é garantir um evento seguro, pacífico e também acolhedor para os visitantes”, concluiu.

Segurança em todos os idiomas

Para atender visitantes e turistas internacionais, a segurança pública e os serviços como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar terão atendimento em inglês e espanhol. A Polícia Civil e outros equipamentos de segurança também terão profissionais capacitados para a prestação de serviço em idioma estrangeiro, facilitando a comunicação com visitantes e turistas que estarão na cidade.

As ações incluem ainda o reforço do policiamento em pontos turísticos do Estado, especialmente nos municípios de Bonito, Jardim, Ponta Porã, além da região do Pantanal. A atuação contará com equipes do Comando de Policiamento Ambiental, do Batalhão Rural e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Já o Corpo de Bombeiros Militar ficará responsável pelas atividades de prevenção e combate a incêndios, além do atendimento pré-hospitalar no local do evento.

Por Ana Clara Julião e Suelen Morales