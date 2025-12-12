PF deflagra operação Transparência para investigar uso irregular de emendas parlamentares

Buscas são cumpridas em Brasília

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (12) a operação Transparência, com foco em suspeitas de irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. Agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão em Brasília, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, a PF informou que a investigação apura possíveis crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. Os indícios apontam para desvios no direcionamento de verbas públicas, que teriam sido destinadas a entidades e projetos por meio de emendas, mas utilizados de forma irregular.

A operação ocorre em meio a um contexto de crescente escrutínio sobre a aplicação de emendas parlamentares, instrumento que movimenta bilhões de reais por ano e tem sido alvo de debates sobre transparência e controle.

Até o momento, a identidade dos investigados e o teor completo dos mandados não foram divulgados, em razão do sigilo determinado pelo STF. A Polícia Federal afirmou que continuará com as diligências para aprofundar a coleta de provas e esclarecer a participação de eventuais agentes públicos e particulares.

A investigação segue em andamento. Assim que houver novas informações, esta reportagem será atualizada.

