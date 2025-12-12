Termina hoje: com o fim do prazo para o Refis, população lota Centro do Cidadão buscando regularizar dívidas

O Refis, programa de recuperação de créditos encerra no nesta sexta-feira (12) o prazo paras quitação de dividas tributárias e não tributárias com condições especiais. O programa que é de autoria do executivo, foi aprovado no ultimo dia 05 de novembro pela Câmara dos Vereadores de Campo Grande e segue até hoje para que a população possa regularizar débitos em aberto. Esse ano, todo o processo pode ser feito totalmente digital, pelo Whatsapp (67) 4042-1320 com suporte de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Com ofertas de até 80% de desconto na regularização de dívidas com pagamento á vista, a população tem lotado o Centro do Cidadão nesses últimos dias. É o que espera Jullia Hayssa, de 20 anos que retorna pela terceira vez na tentativa de pagar o IPTU da casa em que reside com a mãe. ‘É a terceira vez que volto aqui, a primeira eles mostraram todas as dívidas, depois descobri que só pagamento em dinheiro e não aceitam cartão, e como acaba amanhã, é hoje ou hoje”, relata a autônoma.

Jullia ainda afirma que iniciativa da prefeitura com o programa vai ajudar ela e a família a estar em paz e tirar o “fantasma” da dívida aberta. “É uma oportunidade ótima para a gente tirar esse fantasma, infelizmente tivemos problemas e não conseguimos pagar e acabou virando uma bola de neve e isso fica na nossa cabeça né?! com medo de algo acontecer, então vamos aproveitar a oportunidade para resolver isso”, afirma Jullia.

Em 2024, neste mesmo período que antecedia o fim do prazo, o programa já tinha realizado mais de 40 mil atendimentos e movimentado mais de R$13 milhões, tendo as negociações por IPTU um dos maiores responsáveis pela movimentação financeira. Em 2025, a expectativa é que esse número aumente, movimentado até R$50 milhões até o fim do programa.

Rosemeire da Silva, de 47 anos e auxiliar de limpeza também estava na expectativa de sair da Central sem dívidas. “Cheguei aqui 09 da manhã, já são quase 14h e sigo aqui e só saio depois de que pagar isso”, afirma Rosemeire. Ela que também esta buscando quitar uma divida de IPTU, conta que só conseguiu pagar graças ao desconto. “Eu quero aproveitar esses 80% de desconto para pagar o IPTU, porque senão não conseguimos pagar, é muito dinheiro e está difícil”, conta Rosemeire.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda a expectativa é que o programa gere recursos para saúde, educação, obras e infraestrutura urbana, é o que espera Reginaldo Alves, servidor público de 52 anos, que aguarda na fila para quitação. “Agora a ação de facilitar, de por o contribuinte em dia com o município é louvável. A questão é que a gente gostaria de ver isso aí na prática, nas ruas, não só em termos de cobrança jurídica e você recorrer a essa ação só pela questão de não ver seu nome na dívida ativa, sendo protestado, mas sim pela ação concreta do município em melhoria”, contestou o contribuinte.

Por Ian Netto

