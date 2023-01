PF deflagra Operação Fáeton em Três Lagoas

A Polícia Federal deflagrou a Operação FÁETON nesta terça-feira (31), em Três Lagoas com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva contra crime tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul.

O caso está na mira da policia desde dezembro do ano passado quando Policiais Federais da Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas/MS, durante atividade de repressão ao tráfico de drogas na região de Aparecida do Taboado/MS, apreenderam aproximadamente 363 (trezentos e sessenta e três) quilos de maconha, que eram transportados em um veículo que fugiu , capotou na fuga, e o motorista escapou.

Foi a partir desta operação que os policiais identificaram o responsável pelo transporte das drogas. Foram cumpridos 02 mandados de busca e apreensão e 01 mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Estadual de Aparecida do Taboado/MS.

Com a operação, busca-se identificar outros indivíduos responsáveis pela logística de transporte do entorpecente, bem como fornecedores e possíveis destinatários.

A operação chama FÁETON, que era, segundo a mitologia grega, campeão da corrida de bigas e, após obter a permissão para dirigir o carro do Sol, não conseguiu se manter na rota definida, o que culminou com a sua queda.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.