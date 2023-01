Sobrinho de Michael Jackson vai viver cantor no cinema

A cinebiografia de Michael Jackson definiu seu ator principal. O escolhido foi Jaafar Jackson, de 26 anos, que é filho de Jermaine Jackson, um dos irmãos mais velhos de Michael Jackson.

Ele foi escolhido por impressionar os produtores pela semelhança física e o jeito de dançar do tio famoso. Em um comunicado do estúdio Lionsgate nesta segunda-feira (30), Jaafar foi anunciado como o protagonista de “Michael”.

O sobrinho do Rei do Pop também tem uma incipiente carreira de cantor, mas nenhuma experiência como ator em seu currículo. Suas participações em sets de gravação consistem de aparições em clipes de parentes e no reality da família, “The Jacksons: Next Generation”. O filme de Michael Jackson, por sinal, tem como produtores executivos a família do astro falecido.

“Me sinto honrado por trazer à vida a história do meu tio Michael. Para todos os fãs ao redor do mundo, vejo vocês em breve”, escreveu ele em uma foto publicada em sua rede social já com ensaiando os gestos do parente famoso em frente ao espelho.

O diretor Antoine Fuqua afirmou, em comunicado enviado ao Deadline que Jaafar foi escolhido a dedo para o papel. “É incrivelmente emocionante assistir Jaafar trazer Michael à vida”, disse o cineasta. “Houve uma conexão tão espiritual quando conheci Jaafar, que tem uma habilidade natural para imitar Michael e uma grande química com a câmera.”

Além de Fuqua na direção, “Michael” tem o roteiro assinado por John Logan, indicado ao Oscar por “Gladiador”, “O Aviador” e “Hugo” e a produção de Graham King, responsável por transformar a história de Freddie Mercury (1946-1991) no sucesso “Bohemian Rhapsody“. King está trabalhando diretamente com o patrimônio de Jackson, e terá direitos para usar todas as músicas do cantor. Não há detalhes sobre quais os temas sobre a vida de Michael Jackson serão abordados na produção.

Com informações da Folhapress.

