PF deflagra operação e desarticula associação criminosa em Dourados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (1º), a Operação Descaminho Habitual, em Dourados, município distante 224 km de Campo Grande. A operação teve o objetivo de cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Justiça Federal de Dourados.

O mandado foi expedido como meio para obtenção de provas e a identificação de bens de origem estrangeira inseridos ilegalmente no país. A investigação apontou que, por meio de associação criminosa, se constituiu empresa com o objetivo de venda on-line e logística de entrega para todo o Brasil, de grande quantidade de aparelhos eletrônicos e celulares, frutos de descaminho.

Os investigados, responderão pelos crimes de associação criminosa e descaminho, de acordo com suas participações no esquema criminoso.

Com informações da Polícia Federal.

