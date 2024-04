PRF registrou 1,8 mil autuações durante operação ” Semana santa”

A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta segunda-feira, 1º de abril, a Operação Semana Santa 2024. Foram registradas 1.821 autuações nas estradas federais que cortam o Mato Grosso do Sul.

De acordo com os dados da PRF, uma pessoa morreu; houve 18 acidentes, sendo 5 considerados graves e 18 pessoas ficaram feridas. Também foram flagrados 158 condutores e/ou passageiros sem o cinto de segurança e constatadas 28 crianças transportadas fora do dispositivo de segurança (cadeirinha).

Por causa de ultrapassagens indevidas, 374 pessoas foram notificadas. Os policiais rodoviários federais realizaram 2.661 testes de alcoolemia. 64 condutores foram flagrados dirigindo após consumir álcool e uma pessoa foi presa por embriaguez ao volante.

Com informações da Polícia Rodoviária Federal

