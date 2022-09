Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua traz excelentes notícias sobre sua vida financeira: há boas chances de terminar um serviço, contrato ou projeto e encher o bolso. Talvez surja a oportunidade de renegociar ou até quitar uma dívida, meu amigo/minha amiga de Áries. Pra ficar ainda mais maravigold, seu lado inventivo tem tudo bombar e render ótimas ideias pra ganhar um dinheiro extra. Amém que fala, não é? A vida amorosa também tende a se beneficiar com a sua criatividade em alta. Com o mozão, experiências diferentes podem agitar a relação. Não é seu aniversário, mas presentinhos serão bem-vindos. Se busca um love, há chance de pintar um crush que queira romance sério.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender do céu, os humilhados serão exaltados! É que a poderosa energia lunar beneficia o seu signo e aí você pode começar a ver a conclusão dos seus planos e a materialização do seu esforço. Prepare-se para colher os frutos do seu trabalho, coleguinha! Ótimo momento pra cuidar da beleza, como cortar os cabelos para que cresçam mais fortes, fazer uma hidratação de pele e outros procedimentos estéticos. Se está na pista, tudo indica que vai ter um radar para escolher bem o crush e pode se jogar nesse lance – tchau, dedo podre! Com o seu amore, novidades e ideias originais tendem a deixar o romance uma delicinha.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tudo indica que o seu signo estará mais profundo, fechado e voltado para as suas emoções. É hora de olhar para dentro de si e procurar ver quais são as suas qualidades e como utilizá-las para alcançar os seus desejos. Pode conseguir equilibrar o trabalho e suas obrigações com momentos de diversão. Os assuntos do coração prometem ficar do jeitinho que Gêmeos curte: com muitas novidades e zero marasmo. Aproveite sem moderação! Se já se amarrou, você tende a ajudar o mozão e a trazer experiências diferentes pra relação. Agora se está na pista, pegar sem se apegar deve ser um sonho de consumo realizado. Pode rolar romance secreto.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Seu jeito encantador em alta promete favorecer seus contatos. Você tende a se envolver mais em suas amizades, sejam no ambiente profissional ou na sua vida pessoal. Há chance, inclusive, de fazer novos amigos. Projeto ou trabalho que vem realizando em equipe tem tudo pra ser concluído com sucesso. A fase é favorável para atividades em ambientes externos, ligadas ao público e comércio. Bom momento também para se abrir a novas experiências, meu cristalzinho. Se está na solteirice, uma amizade pode mudar de status e se tornar um relacionamento amoroso. Com o mozão, planos e sonhos a dois têm tudo para evoluir e se concretizar. Benzadeus!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Há boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma nova função na carreira, migo/miga. Aquela promoção tão sonhada pode chegar. Aleluia! Ciente do seu potencial, tem tudo pra arrasar em apresentações, contato com clientes ou público. A energia é muito boa para cuidar da juba – se quer que o seu cabelo cresça cheio e forte, corte os fios agora e trave na beleza! Com o mozão, deve agitar a relação com ideias originais e há chance de realizar suas altas expectativas. Se vive um romance com alguém da sua profissão, o clima é maravigold. Se está na pista, pode ficar popular e adicionar vários contatinhos – seu celular não deve parar de receber notificações.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua manda avisar que as sensações e emoções devem ficar aguçadas hoje. Há chance de investir no autoconhecimento e descobrir um novo caminho a seguir. Trabalho ou projeto que envolva pessoas de fora estão em destaque. Pode finalizar o serviço com chave de ouro, meu consagrado/minha consagrada. Aproveite para curtir e relaxar quando puder – show, espetáculo ou lançamento, sobretudo em outro cidade, tem tudo pra ser bem gostosinho. Se busca um amor, pode iniciar um lance promissor com um crush parecido com você, inclusive a distância. Com o mozão, a relação tende a evoluir e há chance de descobrirem coisas que não sabiam um sobre o outro.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Os negócios estão em foco, sobretudo parcerias e associações. Há chance de finalizar um projeto ou serviço que vinha realizando com outras pessoas e colher bons resultados desse trabalho em equipe. Bora ver seus esforços se transformarem em sucesso, librianas e librianos! A energia do momento também destaca o seu lado emocional, que tende a se intensificar. Se está na pista, pode rolar atração poderosíssima por uma pessoa misteriosa. Com o mozão, a relação talvez passe por mudanças, mas devem ser pra melhor. Na intimidade, atitudes diferentes, excitantes e criativas devem trazer muitos prazeres e alegrias. Deus me livre, mas quem me dera!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Na área profissional, tudo indica que conseguirá fechar aquele acordo, negócio ou parceria que vinha batalhando há um tempinho. Já na vida pessoal, seus relacionamentos ganham destaque e as emoções devem transbordar hoje. Só procure controlar o seu lado possessivo pra não sufocar ninguém, meninos e meninas de Escorpião. Com o mozão, o respeito pela liberdade um do outro promete deixar o clima ainda mais gostoso no relacionamento. Se está na pista, pode dar match num crush independente, mente aberta e pra lá de atraente.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sinal verdinho para o sucesso! No trabalho, tudo indica que planos, projetos ou ideias vão começar a virar realidade agora. Área que tenha relação com público, comércio, restaurante, espetáculo ou show está em evidência. Só atenção pra evitar mal-entendidos e erros – foco, fé, café e muita cautela! Se está em busca de uma vaga de emprego, há grandes chances de receber uma boa notícia. Oxalá! Com o mozão, tudo indica que irá a sair do arroz com feijão e inovar na relação – nem a rotina nem o tédio devem chegar perto. Se está na pista, há chance de curtir um amor livre e fora dos padrões. Pode rolar envolvimento amoroso com chefe ou colega de trabalho.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A hora de você brilhar chegou! A Lua derrama energias positivas e estimula o seu signo a buscar o que te dá mais alegria e satisfação. Bom dia pra mostrar seus talentos, inclusive aqueles dons que não revela pra ninguém. A sorte está no ar e há sinal de abundância! O momento é perfeito pra curtir seu tempo livre e se divertir com quem você gosta. Prepara o coraçãozinho, caprica, pois sua vida amorosa tem tudo pra ser um bafo! Se já encontrou seu love, não deve faltar criatividade pra agitar a relação. Se está na solteirice, pode fugir do comum e iniciar um romance livre, leve e solto.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Alerta de spoiler: as emoções tendem a ficar à flor da pele. Tudo indica que sentirá uma ligação forte com os parentes e irá se envolver mais nos assuntos domésticos. Pode sentir o seu lar como o melhor refúgio. Trabalhar de casa talvez seja muito positivo, Aquário, meu cristalzinho. Comércio, restaurante ou negócio que atenda ao público tem tudo pra bombar de clientes. Se já se amarrou, sua criatividade em alta deve ajudar a detonar o marasmo e agitar a relação. Se está na pista, há chance de conhecer alguém interessante num jantar ou reunião de família. A fim de manter sua independência, pode curtir um romance sem responsabilidades ou amarras.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Alô, alô, Peixes! Tô vendo aqui que é uma boa hora pra se mostrar. É que a energia lunar estimula a visibilidade e exposição, e aí o momento é excelente pra vender o seu peixe e alcançar os seus objetivos. Aproveite para expor os seus talentos profissionais, mostrar o que sabe fazer de melhor, divulgar o seu trabalho e até revelar as suas desconhecidas qualidades. Viagem favorecida. Com o seu amore, um clima de agitação tende a dominar o seu corpinho e aí você pode abusar da sua criatividade pra pensar em formas de espantar a monotonia. Se está na pista, seu magnetismo poderoso e bom papo devem deixar vários contatinhos comendo na sua mão.

