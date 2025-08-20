PF deflagra Operação Ajura contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MS e SP

A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Ajura, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores no montante de R$ 263 milhões pertencentes a membros de uma organização criminosa.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara da Justiça Criminal Estadual de Dourados e estão sendo cumpridas nos municípios de Amambai e Dourados (MS), além de Ribeirão Preto e Jardinópolis (SP).

De acordo com a PF, a investigação é um desdobramento de grandes apreensões de cocaína realizadas em Dourados nos anos de 2022 e 2023. O objetivo desta fase é asfixiar o braço financeiro da organização criminosa, identificando e bloqueando recursos que abasteciam a atividade ilegal.

A Polícia Federal destacou que o foco da operação é desarticular não apenas a logística do tráfico, mas também a rede de lavagem de dinheiro que sustentava o esquema, garantindo o enfraquecimento do grupo em diferentes estados.

