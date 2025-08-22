PF cumpre mandado em Campo Grande em operação contra exploração sexual infantojuvenil

A Polícia Federal cumpriu, na quinta-feira (21), um mandado de busca e apreensão em Campo Grande contra um investigado por exploração sexual infantojuvenil. A ação integra a operação Rede Limpa 17, que atua no combate à produção, posse e divulgação de imagens e vídeos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Durante a diligência, realizada em uma residência na Capital, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos, que agora passarão por perícia. O objetivo é verificar se há indícios de participação de outras pessoas nos crimes investigados.

A Rede Limpa é uma operação permanente da Polícia Federal voltada à repressão de crimes de exploração sexual contra menores praticados na internet. As ações tiveram início em maio de 2023 e, desde então, já resultaram em diversas investigações no Estado.

Em novembro de 2023, por exemplo, a PF cumpriu mandados em Camapuã e novamente em Campo Grande, como parte das fases anteriores da operação.

De acordo com a Polícia Federal, o trabalho busca não apenas identificar e responsabilizar autores, mas também desarticular redes de compartilhamento de material ilícito, que frequentemente funcionam em escala nacional e internacional.

