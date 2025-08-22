Mulher é presa após incendiar carro do marido em Pedro Gomes

Uma mulher foi presa na quinta-feira (21) em Pedro Gomes, cidade localizada a 292 km de Campo Grande, depois de atear fogo no carro do próprio marido durante uma briga.

Segundo informações do site Edição MS, o veículo foi totalmente consumido pelas chamas. Moradores da região tentaram ajudar a conter o fogo, mas o automóvel acabou destruído. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi acionada e conduziu a suspeita para a Delegacia de Polícia de Pedro Gomes, onde o caso foi registrado.

