PF apreende carreta carregada com cigarros em Água Clara

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na noite de segunda-feira (6), no município de Água Clara, distante 192 quilômetros de Campo Grande, uma carreta carregada de cigarros de origem estrangeira, que entraram no Brasil de forma ilegal, via terrestre.

Conforme informações da PF, durante atividade de rotina, policiais interceptaram uma carreta que continha 38 mil pacotes de cigarros, que são proibidos de serem comercialização no Brasil.

Na ação, o motorista foi preso em flagrante pela prática do crime de contrabando. Está é a segunda carreta de cigarros apreendida esta semana pela delegacia de Três Lagoas, município da região leste de Mato Grosso do Sul.

