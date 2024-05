Operação Guarda em Ação leva atendimento ao primeiro ponto da Região Urbana do Bandeira

A Operação Guarda em Ação chega em sua nona semana nesta terça-feira (07), desta vez, com a instalação da Base Móvel para atender o primeiro bairro da Região Urbana do Segredo, o Maria Aparecida Pedrossian, localizado na saída para Três Lagoas.

O serviço permanece por sete dias na região, atuando em averiguações, ações preventivas e repressivas e no combate ao furto de fios e outras situações de violência.

O ponto abriga um dos principais conjuntos habitacionais de Campo Grande, que leva o nome do bairro, com 1035 casas, além do Jardim Panorama, Vivendas do Parque, Jardim Samambaia, Residencial Fernando Sabino e Residencial Oiti, somado aos Residenciais Dahma I, II, III e IV.

Instalada na Avenida Orlando Daros, a base funcionará das 7h às 22h. Ao todo, quatro viaturas e seis motos farão o reforço. Também estarão presentes a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e Gemop (Grupamento Especializado de Motopatrulhamento).

A base está instalada ao lado da Praça dos Amigos, local onde a ex-atleta do vôlei Lucineia Oliveira Silva, mais conhecida como Lucinha, tem um projeto social para promover o esporte em favor da vida e contra às drogas.

“Vamos fazer um trabalho preventivo na questão da criminalidade. Mas uma das maiores reivindicações da população é a questão das motocicletas irregulares, rodando aqui na região. Então, nós faremos um trabalho preventivo, mas também repressivo”, afirma o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga.

Segundo o secretário, haverá o recolhimento de motocicletas com irregularidade na documentação e flagrante de condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) contribuem para reduzir a algazarra nas ruas.

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande