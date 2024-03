Pescadores que haviam desaparecido no Rio Ivinhema são encontrados com vida

Os jovens que haviam desaparecido no Rio Ivinhema foram encontrados com vida pelos bombeiros no final da manhã deste domingo (10). Eles estavam em duas embarcações, sendo que uma delas não havia chegado até o rancho, motivo este pelo qual o Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada.

Conforme informações dos militares, a segunda embarcação teria ficado sem combustível, no entanto, os três ocupantes, que seriam residentes em Nova Andradina, foram encontrados sem nenhum tipo de ferimento no final desta manhã.

O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina prestou apoio na busca, coordenada pelo destacamento de Ivinhema.