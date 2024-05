Perseguição termina com apreensão de caminhonete roubada

Um incidente ocorreu na noite da última quarta-feira (29),dois homens, Gabriel Tavares Sanches, de 23 anos, e Leonardo Sávio do Santos, de 28 anos, foram presos com uma caminhonete roubada após serem parados a tiros pela equipe policial do Batalhão de Choque. O Caso ocorreu no Bairro Tiradentes.

Conforme o registro policial, os agentes estavam em patrulhamento quando o motorista de uma Ford Ranger branca, ao avistar a viatura, tentou evadir-se do local em alta velocidade. Houve perseguição, e, em vários momentos, foi dada ordem de parada ao condutor, que não acatou e continuou dirigindo de forma perigosa, furando as preferenciais e semáforos fechados.

Durante a perseguição, os policiais atiraram no pneu traseiro esquerdo do veículo, mas o motorista continuou a fuga e só parou após perder o controle da direção. Em seguida, o condutor e o passageiro desceram do veículo, afirmando que a caminhonete seria levada para a Bolívia.

A caminhonete havia sido roubada em Dourados e estava sem o banco traseiro, com vestígios de transporte de maconha. No entanto, os suspeitos negaram envolvimento com o entorpecente, alegando que pegaram o veículo próximo à Lagoa Itatiaia com uma terceira pessoa identificada como Lucas. No bolso da calça de um dos suspeitos foi encontrada a chave de outro carro (VW Gol), que também tinha registro de furto/roubo.

O veículo foi localizado estacionado na Rua Dorgival Salviano da Silva. Durante a abordagem, Leonardo quebrou seu celular no asfalto para apagar qualquer tipo de prova. Houve diligência para tentar encontrar Lucas, mas sem sucesso. Gabriel e Leonardo foram presos por receptação, direção perigosa e desobediência. Os veículos foram levados para a Defurv (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos).

