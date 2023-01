Perseguição com Choque termina com homem baleado na Vila Nhá Nhá

Policiais militares do Batalhão do Choque fecharam a rua dos Andes no bairro da Vila Nhá Nhá, na Capital, nesta tarde de terça-feira (17) durante a ocorrência ouve troca de tiro e perseguição.

A perseguição teria começado na avenida Ernesto Geisel e terminou com o motorista do Honda Civic prata, baleado. Ainda não se sabe o motivo da operação.

No local o próprio Batalhão do Choque socorreu o rapaz que foi atingido e terminou levado para hospital da cidade. A perseguição foi entre os policiais do Choque que trocaram ao menos de 15 tiros, e o motorista do Honda terminou atingido e parando o carro na vila Nhá Nhá.

Com informações: Mariely Barros

Fotos: Marcos Maluf

