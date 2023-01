Alagamento e ventos a 44 km marcaram a tarde desta terça na Capital

A chuva repentina da tarde desta terça-feira (17), na Capital alagou inúmeros bairros, e o vento chegou a 44kmh.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão o bairro mais atingido pelo alagamento foi do UPA Universitário que registrou o índice de 53,8mm, seguido pelo bairro Vila Popular com 33,8mm, Carandá Bosque e região do shopping Campo Grande registrou 15,8mm e o Vila Santa luzia 7,6mm.

Os Motociclistas precisaram esperar a água baixar como aconteceu na avenida Duque de Caxias, e cenas dos carros enfrentado a água também foram vistos.

No início da tarde a Defesa Civil emitiu um alerta para queda de árvores, ventos intensos, granizo e alagamentos. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) fortes chuvas estavam previstas para tarde com acumulados podendo ultrapassar 40mm dentro de 24h, como de fato ocorreu.

Dentre os diversos bairros alagados estão: Vila Duque de Caxias, Serradinho e Nova Campo Grande que foram atingidos deixando os motoristas ilhados.

Bairros como a Nova Campo Grande, na rua 9 e 104 a chuva também foi intensa e rapidamente encheu as ruas de água. Ali além dos moradores ficarem debaixo d água o lixo é um problema.

Renato Martins, 44 anos, empresário e morador do Nova Campo Grande conversou com a reportagem porque a obra inacabada da prefeitura em fazer o meio-fio em frente da sua casa está inacabado há mais de dois meses. A água fica empossada e quando chove alaga que fica impossível de sair ou entrar na residência. “A prefeitura não fez o meio-fio e apenas na frente da minha casa a obra paralisou e não completou. Moramos aqui desde 1994 e desde então temos este problema com enchente mesmo com a drenagem existente no bairro mas desativada. Corremos o risco de ficar sem a obra e eu quero saber das autoridades se ficaremos esquecidos”, questionou o morador que tem sofrido com o acumulo de água em frente de sua casa.

Ele também falou que as enchentes são frequentes e a cena de lixo boiando já se tornou natural no bairro.

Quem estava de bicicleta no caminho para casa tentando escapar, acabou tendo que enfrentar a enxurrada como visto no bairro dos Andradas.

No interior a chuva chegou forte na região do Bolsão registrando: 37,2mm em Bataguassu, Ribas do Rio Pardo 22,8 mm, Três Lagoas 10,0mm.

No portal do Pantanal em Corumbá foi registrado 13,8 mm.

Informações: Mariely Barros.

Fotos: Marcos Maluf

