Perícia aponta afogamento como causa da morte da rapper Laysa Moraes em Cuiabá

A rapper Laysa Moraes Ferreira, de 30 anos, conhecida artisticamente como La Brysa, que estava desaparecida desde o dia 3 de janeiro, foi encontrada morta às margens do Rio Cuiabá nessa quinta-feira (9). De acordo com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a causa da morte foi afogamento.

Conforme a Polícia Civil, o corpo de Laysa foi localizado preso a uma lata de tinta cheia de concreto, com sinais de que estava amarrado. O delegado Bruno Abreu afirmou que as evidências sugerem que a rapper foi deixada morta no local. “Ela estava amarrada, totalmente amarrada. Pegamos o fio para tentar identificar se uma outra parte desse material pode ser encontrado. Tudo crê que ela foi deixada morta ali. Agora as investigações vão caminhar para identificar os autores e a motivação”, explicou.

A família de Laysa, residente em Mato Grosso do Sul, relatou que a rapper não possuía parentes em Cuiabá. Sua irmã, Maria Júlia Moraes, contou que o contato com Laysa era mantido por telefone e redes sociais, mas as mensagens deixaram de ser respondidas no dia de seu desaparecimento. Preocupada, Maria Júlia entrou em contato com amigos da artista, que também não conseguiram localizá-la.

Diante do desaparecimento, amigos, familiares e admiradores de La Brysa organizaram campanhas nas redes sociais para coletar informações que pudessem ajudar a encontrá-la. No entanto, a esperança se transformou em luto com a confirmação de sua morte.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer a motivação. A morte da rapper gerou comoção no meio artístico e entre seus admiradores, que lamentaram a perda precoce de uma artista talentosa e promissora.

Carreira e legado

Natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Laysa se mudou para Cuiabá em 2024 para impulsionar sua carreira musical. Com oito anos de atuação na cena do rap, ela conquistou destaque nacional ao vencer a “Batalha Vai Ser Rimando”, promovida pelo cantor e compositor Emicida. Além de MC, Laysa era poetisa e compositora, sendo reconhecida por sua expressão artística e talento singular.

Labrysa Presente!

Amigas de Laysa estão organizando uma manifestação nesta sexta-feira (10), em Campo Grande, para pedir justiça pela morte da happer, que se tornou mais uma vítima de feminicídio. O ato será realizado às 17h30, na esquina da Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena.

*Matéria atualizada às 11h30 para atualização de informações

Com informações do G1MT

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais