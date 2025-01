Pais pedem R$ 530 mil de indenização dois anos após filho ser atropelado por ônibus em Campo Grande

Após o filho de 10 anos ser atropelado por um ônibus no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, os pais entraram com ações judiciais exigindo R$ 530 mil de indenização do Consórcio Guaicurus. Cada um dos genitores move uma ação separada.

O pai solicita uma indenização de R$ 282.177,64, sendo R$ 32.177,64 para cobrir despesas médicas e R$ 250 mil por danos morais. Em ação separada, a mãe pede R$ 250 mil por danos morais. O juiz Deni Luis Dalla Riva agendou uma audiência de conciliação para o dia 19 de fevereiro, em Campo Grande, referente à ação movida pelo pai.

Relembre o caso:

No dia 14 de abril de 2023, o garoto de 8 anos estava de bicicleta quando foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo. Por volta das 11h30, ele foi atingido no cruzamento das ruas Engenheiro Paulo Frontin e dos Cafezais. Ambos, o ônibus e a bicicleta, seguiam na mesma direção, e ao fazer a conversão para acessar a rua dos Cafezais, o coletivo teria realizado uma curva fechada, colidindo com a frente da bicicleta e a lateral do ônibus.

A bicicleta ficou completamente destruída e a criança sofreu ferimentos graves. De acordo com a petição, o boletim de ocorrência relata que o ônibus passou por cima do peito do garoto, resultando em lesão na clavícula, esmagamento e perfuração no pulmão.