Pediatra que atestou o óbito de Sophia notou reação atípica ao dar notícia da morte

A médica pediatra Thaize Capel, responsável por ter atestado o óbito da pequena Sophia Ocampo, no dia 26 de janeiro de 2023, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, afirmou que notou reação atípica ao dar a notícia da morte da criança. A declaração foi dada no Tribunal do Júri, na tarde desta quarta-feira (4), quando são julgados Christian Campoçano Leitheim, de 27 anos, e Stephanie de Jesus da Silva, 26, padrasto e mãe acusados de matar a menina.

Em depoimento, a profissional contou que quando a menina deu entrada na unidade de saúde, logo já foi constatada a morte da pequena. “Quando eu fui declarar que a criança estava falecida, a mãe estava digitando no celular, uma reação atípica, que aponta para casos de maus tratos. A primeira coisa que a mãe faz é olhar para o filho de maneira desesperada. Ela não tirou os olhos do celular enquanto eu falava com ela”, afirma.

A defesa dos réus foram bem incisivos com a médica e a questionaram bastante, em tom que pode até ser considerado de deboche. Os advogados questionaram o método de Thaize para constatar o óbito, comparando com o método de outro profissional que era bem diferente. Insinuaram, na ocasião, que a profissional “não sabia ou não tinha capacidade o suficiente para diagnosticar um óbito”.

Entenda o caso

No dia 26 de janeiro de 2023, Sophia foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antônio, em Campo Grande, pela mãe Stephanie de Jesus Silva, 26 anos, já sem vida. Laudo médico atestou que a menina estava morta há algumas horas, vítima de trauma raquimedular na coluna cervical (nuca) e hemotórax bilateral (hemorragia e acúmulo de sangue entre os pulmões e a parede torácica).

De acordo com a investigação, a menina sofreu violência ao longo dos 2 anos de vida, sendo vítima de castigos que resultaram em hematomas por todo o corpo. Exame necroscópico também apontou que a pequena tinha ruptura cicatrizada do hímen, sinal de que sofreu violência sexual.

Com participação Ana Cavalcante

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram