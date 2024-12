Mulher grávida denuncia companheiro por mantê-lá em cárcere privado por três dias sem comida em Sidrolândia

Nesta quarta-feira (4), uma mulher grávida que relatou ter sido mantida trancada e sem comida pelo companheiro no distrito de do Quebra Coco em Sidrolândia. Ela teria conseguido escapar para fazer a denúncia na polícia.

De acordo com informações do site SidroNews, a Polícia Militar foi acionada até o distrito para acionar um caso de suposto cárcere privado.

A mulher disse que era mantida no quarto no lava-jato onde o homem trabalha e viviam como casal. Ela disse que ficou confinada por três dias, sem comida e não podia conversar com a mãe.

Segundo ela, acabou escapando na útima terça-feira(03) e ido para a casa da mãe. O marido ainda teria a seguido e feito ameaças de morte.

A polícia encontrou o homem no lava-jato e os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

O caso está sendo investigado e a mulher pode receber medidas protetivas.